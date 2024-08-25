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Сегодня, 08:55

Борральо бросил вызов дю Плесси: «Я иду за тобой, парень!»

Давид Хачатрян
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12-й номер рейтинга UFC в среднем весе Кайо Борральо (17-1) обратился к чемпиону в среднем весе Дрикусу дю Плесси (22-2) с предложением провести бой.

«Вы знаете, кого я хочу видеть своим следующим оппонентом. Я вызывал его на бой дважды. Он победил Шона [Стрикленда], [Исраэля] Адесанью, всех этих парней. Так что, Дрикус дю Плесси, тащи свой зад сюда или в Южную Африку, я иду за тобой, парень!» — сказал Борральо на UFC on ESPN 62.

Борральо победил Джареда Каннонье (17-8) единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46). Бой состоялся 25 августа на UFC on ESPN 62 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Дю Плесси победил Исраэля Адесанью (24-4) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Дрикус Дю Плесси
Кайо Борральо
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