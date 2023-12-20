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Сегодня, 13:47

Кайо Борральо бросил вызов Роберту Уиттакеру

Давид Хачатрян
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Бразильский средневес UFC Кайо Борральо (15-1) предложил экс-чемпиону в среднем весе Роберту Уиттакеру (24-7) провести поединок. Ранее Уиттакер говорил, что готов провести бой 9 марта 2024-го на UFC 299 в Майами, США.

«Я слышал, кто-то снова от тебя бегает, Роберт Уиттакер. Если тебе нужен соперник, просто дай мне знать, приятель», — написал Борральо в соцсети X.

Борральо провел в UFC пять поединков, но так и не попал в топ-15 рейтинга среднего веса. В прошлом бою он одолел Абусупьяна Магомедова (25-6) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Бой состоялся 4 ноября на UFC Fight Night 231 в Сан-Паулу, Бразилия.

Уиттакер прошлый бой проиграл Дрикусу дю Плесси (20-2) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.

Кайо Борральо
Роберт Уиттакер
UFC
ММА
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