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Сегодня, 12:28

Кайо Борральо: «Чимаев — самый сложный спарринг-партнер»

Давид Хачатрян
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12-й номер рейтинга UFC в среднем весе Кайо Борральо (17-1) отметил, что тренироваться с 11-м номером рейтинга в среднем весе Хамзатом Чимаевым (13-0) сложнее, чем с экс-чемпионом в среднем весе Шоном Стриклендом (29-6).

«О, друг, самый сложный партнер для тренировок — это, безусловно, Хамзат, — объяснил Борральо в интервью The Schmo. — Он очень трудный парень. Его стиль борьбы, его борцовское прошлое — он действительно хорош в борьбе. Он проводит все раунды. Думаю, он один из самых сложных для тренировок.

Я тренировался с Шоном Стриклендом и Крисом Кертисом — это очень жесткие ребята, и тренировки с ними тяжелые. Тренироваться с Шоном Стриклендом тоже непросто, потому что он всегда идет вперед, как будто кричит тебе прямо в лицо. Но я считаю, что Хамзат — это тот парень, с которым действительно сложнее всего тренироваться. Однако именно с ним я прогрессирую больше всего".

Борральо победил Джареда Каннонье (17-8) единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46). Бой состоялся 25 августа на UFC on ESPN 62 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Кайо Борральо
Хамзат Чимаев
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