Казахстанец Жумагулов допустил возможность возвращения в UFC

Бывший боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал, что его возвращение в лигу в феврале 2025 года не состоится.

Казахстанец отметил, что был готов выйти на замену.

«В любом случае, вероятность возвращения в UFC всегда есть. В принципе, я был согласен на замену. Соперник мой тоже вроде дал согласие. Но вроде бы нашли другого на замену... В UFC матчмейкеры знают, что я сижу на замене, что я заряженный. Я и сейчас, в принципе, готов выйти туда драться», — рассказал Жумагулов Legalbet.kz.

Ранее сорвался бой японца Рэя Цуруи (10-0) и австралийца Стюарта Николла (8-1), который должен был пройти на UFC 312 8 февраля, по причине травмы Николла. Жумагулов вызвался выйти на замену против непобежденного японца, однако лига выбрала другого бойца.