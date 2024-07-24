Кертис Блейдс: «Если Волков будет собран, он может побить Аспинэлла»

Претендент на временный пояс UFС в тяжелом весе Кертис Блейдс в интервью «СЭ» оценил шансы Александра Волкова в возможном реванше с Томом Аспинэллом.

— Александр Волков сильно вырос после поражения вам. Он стал мощнее физически, защитился от 28 тейкдаунов из 30, стал разнообразнее в стойке. Вы удивлены его прогрессом?

— После нашего боя видно, что он очень хорошо поработал над защитой от борьбы. Он сильно вырос, даже тогда, когда мы дрались, я понимал, насколько тяжело будет его побить, потому что он очень техничный и умный. Что говорить, он побил Павловича, они тренировались вместе, меня это очень впечатлило.

— Волков сможет побить Аспинэлла в реванше?

— О да. Он определенно может побить его. Что я заметил по некоторым боям Александра — иногда он выходит каким-то несобранным. У меня тоже бывали такие проблемы: ты выходишь на бой, и нет вот этого щелчка, переключения, ты не готов. Думаю, это как раз то, что случилось с ним в бою с Аспинэллом. Если он начнет реванш с первой же секунды с нужным напряжением, у него есть все навыки для победы. Он отличный ударник, у него классное джиу-джитсу, пусть он и проиграл армбаром Аспинэллу. Я был удивлен, что у Аспинэлла прошел прием, я дрался с Волковым, я прочувствовал его грэпплинг, он у него на высоком уровне, он очень четко работает в партере. Но видите, у Аспинэлла прошел армбар, я не ожидал. Думаю, Волков был несобран. В реванше он должен быть сфокусирован.

27 июля Блейдс подерется с Томом Аспинэллом в соглавном событии вечера UFC 304 в Манчестере.