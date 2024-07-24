Кертис Блейдс: «Павлович бьет слабее Нганну и Льюиса»

Претендент на временный пояс UFС в тяжелом весе Кертис Блейдс в интервью «СЭ» сравнил ударную мощь Сергея Павловича, Франсиса Нганну и Деррика Льюиса.

— Вы дрались с Дерриком Льюисом, Франсисом Нганну и Павловичем. Кто из их бьет сильнее?

— Деррик на первом месте, Нганну на втором, Сергей на третьем. Но они все бьют очень сильно, разница между ними минимальная. Деррик Льюис был единственным, кто отправил меня спать. Поэтому у него первое место. С Нганну я дрался дважды и дважды чувствовал его природную чистую силу, он очень-очень мощный. Сергей тоже очень сильный, но не такой, как эти двое, чуть послабее.

27 июля Блейдс подерется с Томом Аспинэллом в соглавном событии вечера UFC 304 в Манчестере.