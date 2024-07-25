Блейдс: «Волков очень техничный и умный»

Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс (18-4) в интервью «СЭ» признался, что третий номер рейтинга в тяжелом весе Александр Волков (38-10) очень вырос с момента их последнего боя.

— Александр Волков сильно вырос после поражения вам. Он стал мощнее физически. Он защитился от 28 тейкдаунов из 30 в последних боях. Он стал разнообразнее. Вы удивлены его прогрессом?

— После нашего боя заметно, что он очень хорошо поработал над защитой от борьбы. Он сильно вырос. Даже тогда, когда мы дрались, я понимал, насколько тяжело будет его побить, потому что он очень техничный и умный. Что говорить, он побил Павловича, они тренировались вместе. Меня это очень впечатлило.

Волков победил Сергея Павловича (18-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.