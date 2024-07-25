Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:15

Блейдс: «Волков очень техничный и умный»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс (18-4) в интервью «СЭ» признался, что третий номер рейтинга в тяжелом весе Александр Волков (38-10) очень вырос с момента их последнего боя.

— Александр Волков сильно вырос после поражения вам. Он стал мощнее физически. Он защитился от 28 тейкдаунов из 30 в последних боях. Он стал разнообразнее. Вы удивлены его прогрессом?

— После нашего боя заметно, что он очень хорошо поработал над защитой от борьбы. Он сильно вырос. Даже тогда, когда мы дрались, я понимал, насколько тяжело будет его побить, потому что он очень техничный и умный. Что говорить, он побил Павловича, они тренировались вместе. Меня это очень впечатлило.

Волков победил Сергея Павловича (18-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Волков (единоборства)
Кертис Блейдс
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В Париже идут соревнования за день до церемонии открытия Олимпиады 2024
Нападающий «Спартака» Соболев отстранен от тренировок
Губернатор Калужской области сообщил о крушении вертолета Ми-28
«Спартак» увел игрока у «Локо», «Зенит» потратит 27 млн на бразильца. Трансферные слухи РПЛ
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
В Грузии заявили о новом фронте конфликта с РФ в случае победы оппозиции на выборах
Популярное видео
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Блейдс: «Сэндхэген гораздо быстрее и креативнее Нурмагомедова»

Блейдс: «Волков определенно может побить Аспиналла»