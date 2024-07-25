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Сегодня, 09:35

Блейдс: «Волков определенно может побить Аспиналла»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс (18-4) в интервью «СЭ» рассказал, почему третий номер рейтинга в тяжелом весе Александр Волков (38-10) проиграл временному чемпиону в тяжелом весе Тому Аспиналлу (14-3).

— Волков сможет побить Аспиналла в реванше?

— О да, он определенно может побить его. Что я заметил по некоторым боям Александра, иногда он выходит каким-то несобранным. У меня, кстати, тоже раньше бывали такие проблемы. Ты выходишь на бой, и нет вот этого щелчка, переключения, ты не готов. Думаю, это как раз то, что случилось с ним в бою со Аспиналлом. Если он начнет реванш с первой же секунды с нужным напряжением, у него есть все навыки для победы. Он отличный ударник, у него классное джиу-джитсу.

Пусть он и проиграл армбаром, я был удивлен, что у Аспиналла прошел этот прием. Я дрался с Волковым, я прочувствовал грепплинг, он у него на высоком уровне, он очень четко работает в партере. Но, видите, у Аспиналла прошел армбар, я не ожидал. Думаю, Волков был не собран, в реванше он должен быть сфокусирован.

Аспиналл победил Волкова сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 19 марта 2022-го на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания.

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Блейдс: «Волков очень техничный и умный»