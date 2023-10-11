Кертис Блейдс сделал заявление после снятия с UFC Fight Night 228

Пятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс (17-4) рассказал, что он возьмет перерыв и начнет процесс реабилитации, чтобы залечить старые травмы.

«Травмы, полученные в лагере, не залечивались достаточно быстро для того, чтобы я мог соревноваться на том уровне, который необходим для того, чтобы быть лучшей версией себя 4 ноября, — написал Блейдс в соцсетях. — Есть разница между болью и травмой, и мне потребовалось почти три месяца, чтобы почувствовать разницу. Я собираюсь взять небольшой перерыв в тренировках и сосредоточиться на реабилитации, чтобы вернуться полностью уверенным в своих силах. Прошу прощения у всех, кто ждал этого поединка, уверяю, что это решение было принято не в спешке».

Блейдс должен был подраться с 9-м номером рейтинга Джейлтоном Алмейдой (19-2). Американца заменит 10-й номер рейтинга Деррик Льюис (27-11). Поединок состоится 4 ноября на UFC Fight Night 228 в Сан-Паулу, Бразилия.