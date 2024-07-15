Кертис Блейдс удивлен, что UFC не позволяет Аспиналлу драться с Джонсом

Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс (18-4) раскритиковал матчмейкеров лиги, которые не организовали поединок между экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1) и временным чемпионом в тяжелом весе Томом Аспиналлом (14-3).

«Честно говоря, в идеальном мире должен быть бой Аспиналла и Джонса. Но мы живем не в этом мире. За последние годы в UFC было много странных поединков», — сказал Блейдс в интервью Эми Каплану.

Аспиналл и Блейдс подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия.