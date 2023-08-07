Кевин Джонсон назвал Дацика «очень крутым мужиком»

Американский боксер Кевин Джонсон заявил, что восхищен российским бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком. Поединок бойцов прошел 31 марта в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«И он все время разный. Больше, чем любой из боксеров, с которыми я когда-либо дрался. Потому что он жесткий. А когда ты дерешься с жестким, жесткий никогда не уходит. Боксеры уходят. Жесткие никогда не уходят. У русских другой тип сильного человека. У них другой тип крови. Я был на ринге со всеми, и это просто разные вещи. Он такой чертовски крепкий. Его лицо должно было распухнуть. Из его рта должна была течь кровь. Но он не распух. Он просто крутой парень, очень крутой мужик», — цитирует Джонсона РЕН ТВ.

Джонсон встретится с россиянином Марком Петровским 18 августа в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.