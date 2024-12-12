Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:02

Джонсон — о бое с Минаковым: «Я буду бить, пока один из нас не упадёт»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Американо-российский боксер Кевин Джонсон поделился ожиданиями от предстоящего поединка с четырехкратным чемпионом мира по самбо Виталием Минаковым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Бой Джонсона и Минакова состоится 13 декабря на арене «Мегаспорт» в Москве. Прямой эфир начнется в 23.30 мск.

«Минаков — сильный мужик, у которого очень плотный удар. Он серьёзный оппонент. Поэтому мне нужно будет действовать от себя. Не чувствую себя расслабленным из-за того, что для соперника этот бой будет одним из первых в боксе. Я буду бить, пока один из нас не упадёт», — цитирует Джонсона Legalbet.ru.

45-летний Джонсон одержал 36 побед при 22 поражениях и 2 ничьих в профессиональном боксе. На счету 39-летнего Минакова 22 победы и 2 поражения в профессиональных ММА.

Источник: Legalbet.ru
Виталий Минаков
Кевин Джонсон
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится в СИЗО
Морпехи ВС РФ захватили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
Хлусевича отправляют в «Зенит». Трансферные слухи РПЛ
Двалишвили: «Умар допустил ошибку и заплатит за нее»
Жителя Курской области приговорили к 22 годам тюрьмы по делу о госизмене
Спецпредставитель ОБСЕ на Украине займется подготовкой Киева к вступлению в ЕС и НАТО
Сегодня
Вчера
Неделя