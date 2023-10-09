Кейн Веласкес: «Я верю, что Сергей Павлович может стать чемпионом UFC»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) рассказал, как тренировался со вторым номером рейтинга в тяжелом весе Сергеем Павловичем (18-1).

«Верю ли я, что Павлович может стать чемпионом? Да. Я тренировался с ним несколько лет назад. Тогда он еще не достиг такого уровня, но с ним было тяжело иметь дело.

Когда я работаю с другими парнями, мало кому удается одержать надо мной верх. Но с ним было реально тяжело работать. У него отличная борцовская база, сильна защита в борьбе и жесткий удар. Он высокий и мощный парень», — сказал Веласкес в интервью The Schmo.

Павлович в прошлом бою нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.