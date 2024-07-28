Кейпе обвинил Мокаева в нанесении запрещенных ударов: «Ему должны были снять балл»

Восьмой номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Манель Кейпе (19-7) заявил, что он выиграл у шестого номера рейтинга в наилегчайшем весе Мухаммада Мокаева (13-0).

«Я определенно выиграл этот бой. Захват шорт, тычки в глаза и трижды удар по шарам заслуживали снятия с него балла. В любом случае, это было не лучшее выступление, я прошу прощения у тех, кто ожидал от меня лучшего, но только Аллах знает», — написал Кейпе в соцсети X.

Мокаев победил Манеля Кейпе (19-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.