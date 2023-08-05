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Сегодня, 16:06

Кикбоксер Апсит заявил, что Дацик набирает обороты в боксе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский кикбоксер Вадим Апсит считает, что Вячеслав Дацик перед боем с британцем Оли Томпсоном набирает обороты в боксе.

«В последнее время Дацик в боксе начинает набирать обороты. С более конкурентными бойцами у него неплохо получается, он идет пока на подъем», — приводит слова Апсита РЕН ТВ.

Он выразил надежду, что поединок Дацика и Томпсона будет интересным.

Поединок Дацика и Томпсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Мероприятие состоится 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
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