Кикбоксер Апсит заявил, что Дацик набирает обороты в боксе

Российский кикбоксер Вадим Апсит считает, что Вячеслав Дацик перед боем с британцем Оли Томпсоном набирает обороты в боксе.

«В последнее время Дацик в боксе начинает набирать обороты. С более конкурентными бойцами у него неплохо получается, он идет пока на подъем», — приводит слова Апсита РЕН ТВ.

Он выразил надежду, что поединок Дацика и Томпсона будет интересным.

Поединок Дацика и Томпсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Мероприятие состоится 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.