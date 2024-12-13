В России эксклюзивно покажут армфайт-турнир King of the table 13

14 декабря «Кинопоиск» в прямом эфире покажет турнир King of the table 13. Турнир с участием главных звезд мирового армрестлинга состоится в Атлантик-Сити. Начало трансляции в 21.00 по московскому времени, она доступна в разделе «Спорт».

Главное событие вечера — схватка дебютанта лиги Джерри «Big Daddy» Кадоретта и Грузинского Халка — Левана Сагинашвили, получившего свое прозвище за выдающиеся антропометрические данные. Борьба тяжеловесов на правых руках станет противостоянием стилей. Выносливый Кадоретт попробует оказать фирменный прессинг на техничного Левана, известного способностью распределять силы. Сагинашвили считают лучшим в мире армрестлером-правшой, его рекорд в промоушене 2-0, ранее он побеждал Девона Ларратта и Эрмеса Гаспарини. На стороне 51-летнего Кадоретта — опыт, свой первый турнир по армрестлингу американец выиграл в 1989 году.

Также в карде выделяется противостояние двух элитных силачей: четырехкратного обладателя титула «Самый сильный человек мира» Брайана Шоу и рекордсмена по становой тяге Эдди Холла. Легенды своих дисциплин встретятся на «нейтральном поле», чтобы применить выдающуюся силу в непривычном формате армфайта.

Единственные левши из десяти пар борцов — Кори Уэст (0-3 на KOTT) и Тобиас Спорронг (1-0). Реванш проведут бразильянка Габи Васконселос и 24-летняя Барбора Байчева из Словакии. Спортсменки уже встречались на шестом турнире серии East vs West, тогда с минимальным перевесом победила Байчева.

Полный кард турнира

Кевин Палко vs Джозеф Меранто (правши)

Кори Уэст vs Тобиас Спорронг (левши)

Габи Васконселос vs Барбора Байчева (правши)

Мэтт Маск vs Марсио Барбоза (правши)

Лаклан Адэр vs Ларс Рорбаккен (правши)

Брайан Шоу vs Эдди Холл (правши)

Пол Линн vs Красимир Костадинов (правши)

Дейв Чаффи vs Габор Ботта Дукат (правши)

Сандрис Шедис vs Рустам Бабаев (правши)

Джерри Кадоретт vs Леван Сагинашвили (правши) — главное событие