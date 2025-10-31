«Кинопоиск» эксклюзивно покажет борцовский турнир PWL 10

Турнир Профессиональной борцовской лиги будет доступен в прямом эфире и в записи.

8 ноября состоится десятый турнир PWL с участием олимпийского чемпиона Заура Угуева и многократных чемпионов мира. Встречи ведущих спортсменов вольной, женской и греко-римской борьбы будут доступны подписчикам «Плюса» на «Кинопоиске» в прямом эфире и в записи.

В юбилейном PWL 10 примут участие борцы из 14 стран мира. Помимо Заура Угуева, на ковер выйдут топовые борцы-россияне — чемпион мира и Европы Абасгаджи Магомедов, чемпионы мира Сергей Семенов и Ахмед Усманов. Японию представят олимпийская чемпионка Юи Сусаки и двукратная чемпионка мира Нонока Озаки, Армению — двукратный чемпион мира Малхас Амоян. Эльданиз Азизли (Азербайджан) — четырехкратный чемпион мира, Айтжан Халмаханов (Узбекистан), Александр Комаров (Сербия) и также проведут свои схватки.

Соперником Заура Угуева станет бронзовый призер чемпионата мира в Загребе Нураддин Новрузов (Азербайджан). В категории до 65 кг Абасгаджи Магомедову будет противостоять обладатель золота Панамериканского чемпионата, двукратный чемпион Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA, США) Ник Ли. Обладательница бронзы чемпионата мира Елизавета Смирнова проведет схватку против Юи Сусаки.

Трансляция PWL 10 стартует на «Кинопоиске» в 20.00 по московскому времени.

Составы пар:

Женская борьба

До 53 кг. Юи Сусаки (Япония) — Елизавета Смирнова (Россия)

До 62 кг. Нонока Озаки (Япония) — Алина Касабиева (Россия)

Греко-римская борьба

До 55 кг. Эмин Сефершаев (Россия) — Эльданиз Азизли (Азербайджан)

До 63 кг. Айтжан Халмаханов (Узбекистан) — Керем Камал (Турция)

До 77 кг. Малхас Амоян (Армения) — Сергей Степанов (Россия)

До 82 кг. Акжол Махмудов (Кыргызстан) — Айк Мнацаканян (Болгария)

До 87 кг. Александр Комаров (Сербия) — Алан Остаев (Россия)

До 97 кг. Кирилл Маскевич (Белоруссия) — Магомед Муртазалиев (Россия)

До 130 кг. Сергей Семенов (Россия) — Павел Глинчук (Белоруссия)

До 130 кг. Мохамед Абделлатиф (Египет) — Марат Кампаров (Россия)

Вольная борьба

До 61 кг. Заур Угуев (Россия) — Нураддин Новрузов (Азербайджан)

До 65 кг. Ник Ли (США) — Магомедов Абасгаджи (Россия)

До 70 кг. Тулга Тумур-Очир (Монголия) — Далгат Абдулкадыров (Россия)

До 70 кг. Курбан Шираев (Россия) — Брайтон Ли (США)

До 74 кг. Иналбек Шериев (Россия) — Алан Кудзоев (Россия)

До 79 кг. Ахмед Усманов (Россия) — Сулдху Олонбаяр (Монголия)

До 86 кг. Халил Аминов (Россия) — Радик Валиев (Россия)

До 92 кг. Абубакр Абакаров (Азербайджан) — Камиль Куруглиев (Казахстан)

До 97 кг. Джонатан Айелло (США) — Алихан Кцоев (Россия)