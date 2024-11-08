Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:24

Сидельников: «Федора и Джонса нельзя сравнивать, они из разных эпох»

Telegram Дзен

Спортивный директор лиги Ural FC Кирилл Сидельников объяснил, почему нельзя сравнивать Федора Емельяненко и Джона Джонса.

Дэйна Уайт называет Джонса лучшим бойцом всех времен. В России лучшим называют Федора Емельяненко. Какое мнение у вас?

— Это сложный вопрос, потому что Джонс и Федор — бойцы разных эпох. Если мы смотрим, кто и что сделал для спорта, то Федор — это величина, он величайший. В эпоху Pride Федор был номером один. Сейчас другая эпоха, ММА прогрессируют. Если поставить топового Федора против топового Джонса, не знаю, как закончится бой. Конечно, я бы хотел, чтобы выиграл Федор.

То есть нет смысла сравнивать их по набору навыков?

Нет, потому что сейчас другие составляющие и другое ведение поединка. Бойцы выросли. Например, раньше мы приходили в ММА из самбо, бокса или кикбоксинга. Федор приходил из дзюдо и дорабатывал. Сейчас бойцы с детства разносторонние, потому что занимаются ММА и умеют делать все, — сказал Сидельников «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kirill-sidel-nikov-fedora-i-dzhonsa-nel-zya-sravnivat-oni-iz-razny-h-e-poh/
Джон Джонс
Федор Емельяненко

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Путин назвал открытие Олимпиады оскорбительным для миллионов христиан
Губернатор Саратовской области сообщил о падении обломков БПЛА в промзоне
Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
Фигуристы Косторная и Куница пропустят два сезона
Шольц досрочно покинет пост канцлера Германии. Почему это важно
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
Сегодня
Вчера
Неделя