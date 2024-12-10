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Сегодня, 16:13

Кияшко: «Дана Уайт сказал, что судьи обокрали Волкова в бою с Ганом»

Камила Абдурахманова
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Тарас Кияшко, тренер тяжеловеса UFC Александра Волкова, прокомментировал судейство в его поединке с Сирилом Ганом.

«После боя к клетке подошел Дана Уайт и сказал, что судьи обокрали Саню и что он будет решать, что с этим делать, и пусть Саня не расстраивается. Потом подходил специально Хантер Кэмпбелл и сказал, что он и Дана и все другие на сто процентов уверены, что выиграл Саня, чтобы он не расстраивался и ждал следующего боя, потому что достоин драться с теми, кто выше него по рейтингу.

Мы, как и все зрители и руководство UFC, были уверены в победе Сани. Он цел и невредим после боя. Понятно, что с такой тенденцией в судействе всегда лучше выигрывать досрочно, и Саня мог выиграть, но немного не получилось. Ган — хороший соперник, цепкий и сильный. Но в этот раз думали, что вопросов не будет, а получилось так, как получилось», — сказал Кияшко Vprognoze.ru.

8 декабря в Лас-Вегасе в турнире UFC 310 российский боец тяжелого веса Александр Волков проиграл французу Сирилу Гану раздельным решением судей.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Волков
Сирил Ган
UFC
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