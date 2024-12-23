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23 декабря, 23:00

Когда Арман Царукян проведет следующий бой в UFC: кто соперник в январе 2025 года

Царукян сразится с Махачевым за чемпионский титул UFC в легком весе
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Боец UFC Арман Царукян
Арман Царукян.
Фото Getty Images
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Армяно-российский боец UFC Арман Царукян проведет ближайший поединок 19 января 2025 года. Он примет участие в турнире UFC 311.

Царукян стал соперником россиянина Ислама Махачева, который будет защищать чемпионский пояс UFC в легком весе, в главном поединке турнира в Инглвуде (Калифорния, США).

28-летний Царукян провел 25 боев в профессиональных ММА, в 22 одержал победу и в трех проиграл. Предыдущим боем Армана был поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300 13 апреля 2024 года, который он выиграл раздельным решением судей.

Ранее Махачев и Царукян уже встречались в UFC. 20 апреля 2019 года в турнире UFC Fight Night 149 Махачев одержал победу единогласным решением судей после трех раундов и получил бонус за выступление вечера.

Арман Царукян
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