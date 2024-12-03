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Сегодня, 19:30

Когда бой Мовсара Евлоева против Алджамейна Стерлинга в UFC: время начала и где смотреть

Евлоев проведет поединок против Стерлинга на UFC 310 8 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мовсар Евлоев.
Фото Global Look Press
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Российский боец Мовсар Евлоев и американец Алджамейн Стерлинг проведут поединок в полулегком весе на турнире UFC 310 в ночь с 7 на 8 декабря. Вечер ММА пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало боя — около 4.30 по московскому времени.

Трансляцию поединка покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен на «Матч ТВ» с 6.00 мск.

30-летний россиянин имеет рекорд в смешанных единоборствах — 18 побед и ни одного поражения. На счету 35-летнего американца профессиональный рекорд — 24 победы и четыре поражения.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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