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20 ноября, 23:00

Когда бой Мовсара Евлоева с Алджамейном Стерлингом на UFC 310: дата и место проведения

Мовсар Евлоев проведет поединок против Алджамейна Стерлинга на UFC 310 8 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мовсар Евлоев.
Фото Global Look Press
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Россиянин Мовсар Евлоев проведет поединок в полулегком весе против американского бойца Алджамейна Стерлинга в рамках турнира UFC 310 в ночь на 8 декабря. Вечер ММА состоится на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

30-летний Евлоев имеет рекорд в профессиональной карьере — 18 побед и ни одного поражения. На счету 35-летнего Стерлинга рекорд в ММА — 24 победы и четыре поражения.

Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец». Основной кард будет доступен на «Матч ТВ». Также следить за UFC 310 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

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Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
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ММА

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