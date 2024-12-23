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Сегодня, 22:00

Когда Мераб Двалишвили проведет следующий бой в UFC: кто соперник в январе 2025 года

С кем подерется Мераб Двалишвили в следующем бою и на каком турнире
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Боец UFC Мераб Двалишвили
Мераб Двалишвили.
Фото Global Look Press
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Следующий поединок грузинско-американского бойца Мераба Двалишвили планируется 18 января 2025 года на турнире UFC 311 в Инглвуде (штат Калифорния, США). Промоушен объявил, что его соперником на первую защиту титула станет россиянин Умар Нурмагомедов.

На счету 33-летнего Двалишвили 18 побед и 4 поражения в профессиональных ММА. Предыдущий поединок Мераб провел 14 сентября 2024 года против американца Шона О'Мэлли, победил его единогласным решением судей и стал обладателем пояса промоушена в легчайшем весе.

Рекорд 28-летнего Нурмагомедова в ММА — 18 побед и 0 поражений. Предыдущим противником Умара был американец Кори Сэндхэген на UFC on ABC 7 3 августа 2024 года. Дагестанец выиграл единогласным решением судей после 5 раундов.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
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