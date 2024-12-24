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Сегодня, 20:00

Когда Нассурдин Имавов проведет следующий бой в UFC: кто соперник в феврале 2025 года

Следующим соперником Нассурдина Имавова станет Исраэль Адесанья
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Боец UFC Нассурдин Имавов
Нассурдин Имавов.
Фото Getty Images
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Выступающий за Францию боец ММА Нассурдин Имавов проведет следующий поединок 1 февраля 2025 года. Он будет принимать участие в турнире UFC Fight Night, который пройдет на арене «Венью» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Планируется, что соперником Имавова станет Исраэль Адесанья из Нигерии.

Имавову — 28 лет, он провел 20 поединков на профессиональном уровне, одержал 15 побед, потерпел четыре поражения и еще один бой признан несостоявшимся. 28 сентября Нассурдин победил американца Брендана Аллена единогласным решением судей.

Адесанье — 35 лет, в его профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 24 победы и четыре поражения. 18 августа он уступил южноафриканцу Дрикусу Дю Плесси сабмишном. Исраэль является экс-чемпионом UFC.

Нассурдин Имавов
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