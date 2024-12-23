Когда Нурулло Алиев проведет следующий бой в UFC: кто соперник в январе 2025 года

С кем подерется Нурулло Алиев в следующем бою и в каком турнире

Следующий поединок бойца из Таджикистана Нурулло Алиева в UFC планируется в ночь с 11 на 12 января 2025 года в турнире UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Промоушен объявил, что его соперником станет израильтянин Янал Ашмоз.

У 25-летнего Алиева 9 побед и 0 поражений в профессиональных ММА. Таджикистанец одержал 2 победы нокаутом и 7 раз взял верх решением судей. Предыдущий поединок Таджикского Орла состоялся в феврале 2023 года. В рамках дебютного боя в промоушене в турнире UFC Vegas 70 Нурулло победил бразильца Рафаэля Алвеса раздельным решением судей и нанес ему первое поражение в карьере.

29-летний Ашмоз по прозвищу Рыжий Лис одержал 8 побед и потерпел 1 поражение в профессиональной карьере. Предыдущий бой Янала датирован 7 сентября 2024 года. В турнире UFC Fight Night 242 израильтянин победил американца Тревора Пика единогласным решением судей.