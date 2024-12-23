Когда Роман Копылов проведет следующий бой в UFC: кто соперник в январе 2025 года

С кем подерется Роман Копылов в следующем бою и на каком турнире

Российский боец UFC Роман Копылов должен провести следующий бой в организации на турнире UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 11 на 12 января 2025 года. Промоушен объявил, что соперником 33-летнего россиянина станет 37-летний американец Крис Кертис. Их поединок пройдет в средней весовой категории.

Рекорд Копылова в профессиональных единоборствах — 13 побед и три поражения. В предыдущем бою Роман раздельным решением судей победил бразильца Сезара Алмейду на турнире UFC 302 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) 2 июня 2024 года.

У Кертиса — 31 победа, 11 поражений и еще один бой признан несостоявшимся. В последнем появлении в клетке Крис уступил раздельным решением судей соотечественнику Брендану Аллену на UFC Fight Night 240 в Лас-Вегасе 6 апреля 2024 года.