Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 19:00

Когда Сергей Спивак проведет следующий бой в UFC: кто соперник в январе 2025 года

С кем подерется Сергей Спивак в следующем бою и в каком турнире
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Боец Сергей Спивак.
Сергей Спивак.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Следующий поединок молдавского бойца Сергея Спивака в UFC планируется 18 января 2025 года в турнире UFC 311 в Инглвуде (штат Калифорния, США). Ранее промоушен объявил, что его соперником станет бразилец Жаилтон Алмейда.

Спиваку 29 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 17 побед и 4 поражения. В предыдущем поединке Сергей победил поляка Марчина Тыбура сдачей после армбара на исходе первой минуты первого раунда в турнире UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 10 августа 2024 года.

Алмейде 33 года. У него 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере. В последнем появлении в клетке Жаилтон победил молдаванина Александра Романова сдачей после удушения сзади на UFC 302 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) 1 июня 2024 года.

Жаилтон Алмейда
Сергей Спивак
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
Усик единогласным решением судей победил Фьюри в реванше
Крокодил из фильма «Крокодил Данди» умер в Австралии
Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после корпоратива со стриптизершами
Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Сегодня
Вчера
Неделя