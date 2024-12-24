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Сегодня, 18:00

Когда Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) проведет следующий бой в UFC: кто соперник в феврале 2025 года

Следующим соперником Шарабутдина Магомедова станет Майкл Пэйдж
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Шарабутдин (Шара Буллет) Магомедов.
Фото Global Look Press
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Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов проведет следующий поединок в UFC в субботу, 1 февраля 2025 года. Он будет принимать участие в турнире UFC Fight Night, который пройдет на арене «Венью» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Планируется, что соперником Магомедова станет британский боец Майкл Пэйдж.

Магомедову 30 лет, он провел 15 поединков на профессиональном уровне и выиграл каждый из них. Его соперником по предыдущему бою, который проходил 26 октября, был Армен Петросян, которого Шарабутдин победил нокаутом.

Пэйджу 37 лет, в его профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 22 победы и три поражения. В предыдущем поединке, проходившем 30 июня, Майкл уступил Иэну Мачадо Гэрри единогласным решением судей.

Майкл Пэйдж
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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