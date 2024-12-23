Когда Тагир Уланбеков проведет следующий бой в UFC: кто соперник в январе 2025 года

С кем подерется Тагир Уланбеков в следующем бою и на каком турнире

Следующий поединок российского бойца Тагира Уланбекова планируется 18 января 2025 года на турнире UFC 311 в Инглвуде (штат Калифорния, США). Промоушен объявил, что его соперником станет американец Клейтон Карпентер.

У 33-летнего Уланбекова 16 побед и 2 поражения в профессиональных ММА. Тагир одержал 2 победы нокаутом, 8 сдачей и 7 решением судей. Предыдущий поединок россиянина состоялся 17 декабря 2023 года на турнире UFC 296 против американца Коди Дердена. Уланбеков победил удушающим приемом сзади.

28-летний Карпентер одержал 8 побед и потерпел 0 поражений в профессиональной карьере. Предыдущий бой Клейтона датирован 12 октября 2024 года. На турнире UFC Fight Night 244 американец победил сабмишном бразильца Лукаса Роху в начале третьей минуты второго раунда.