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Сегодня, 18:00

Когда Умар Нурмагомедов проведет следующий бой в UFC: кто соперник в январе 2025 года

С кем подерется Умар Нурмагомедов в следующем бою и в каком турнире
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Боец UFC Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов проведет следующий бой в промоушене 18 января 2025 года в турнире UFC 311 в Инглвуде (штат Калифорния, США). Ранее лига объявила, что соперником троюродного брата Хабиба станет грузинско-американский боец Мераб Двалишвили.

28-летний Нурмагомедов одержал 18 побед и не потерпел ни одного поражения. Последним соперником россиянина был американец Кори Сэндхэген, которого Умар победил единогласным решением судей в турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа 2024 года.

У 33-летнего Двалишвили в профессиональных ММА 18 побед и 4 поражения. У бойца по произвищу Машина активная серия из 11 побед. В последнем бою Мераб победил американца Шона О'Мэлли в турнире UFC 306 в Парадайсе (Лас-Вегас, штат Невада, США) 14 сентября 2024 года единогласным решением судей и стал обладателем чемпионского пояса организации в легчайшем весе.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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