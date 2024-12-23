Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 15:00

Когда Виктория Дудакова проведет следующий бой в UFC: кто соперник в январе 2025 года

С кем подерется Виктория Дудакова в следующем бою и в каком турнире
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Боец UFC Виктория Дудакова
Виктория Дудакова.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Следующий бой российского бойца UFC Виктории Дудаковой планируется в ночь с 11 на 12 января 2025 года в турнире UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Промоушен объявил, что ее соперницей станет американка Фатима Клайн.

На счету 25-летней Дудаковой 8 побед и 1 поражение в профессиональных ММА. Предыдущий поединок Виктория провела 3 августа 2024 года в турнире UFC on ABC 7 против американки Сэм Хьюз и проиграла раздельным решением судей. Это поражение стало первой в карьере бойца.

24-летняя Клайн одержала 6 побед и потерпела 1 поражение на профессиональном уровне. Предыдущим противников Фатимы была канадка Жасмин Ясудавичус. Бой в турнире UFC on ESPN 59 13 июля 2024 года после трех раундов принес Жасмин победу раздельным решением судей.

Виктория Дудакова
Фатима Клайн
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Усик единогласным решением судей победил Фьюри в реванше
Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Крокодил из фильма «Крокодил Данди» умер в Австралии
Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после корпоратива со стриптизершами
Сегодня
Вчера
Неделя