Колби Ковингтон назвал условия для боя с Ианом Гарри: «Твоя жена должна встать на колени»

Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) заявил, что примет предложение подраться с седьмым номером рейтинга Ианом Гарри (14-0), если он включит комментарии к своим записям в соцсетях.

«Ты, Иан Гарри, чертов засранец, хотел моего внимания? Ты его получишь. Ты и твоя золотоискательская ##### должны включить комментарии в соцсетях, а если ты этого не сделаешь, то боя не будет. Если ты выключишь их во время недели боев или после того, как я побью твою задницу, ты лишишься гонорара.

Лейла, у тебя есть 60 секунд, чтобы убедить меня и людей, почему этот бой должен состояться. Так что поставь своего мужа в угол, встань на колени и умоляй. Лейла, ты хочешь стать звездой? Хочешь быть в центре внимания? Ты хочешь свои 15 секунд славы, Лейла?»

Жена Гарри подверглась насмешкам из-за всплывшей в сети старой книги, в которой она рассказывала женщинам о том, как найти себе известного спортсмена. Кроме того, в книге были утверждения о том, что ее бывший муж живет с ней и Гарри, которые Лейла позже опровергла.