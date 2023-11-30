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Сегодня, 13:08

Ковингтон нацелен на бой с Махачевым: «Это США против России»

Давид Хачатрян
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) заявил, что он хочет подраться с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (25-1).

«Ислам Махачев — тот, с кем я больше всего хочу подраться, — сказал американец в интервью UFC. — Это денежный бой. США против России. Это тема из «Рокки IV». Рокки против Драго. Все говорят, что он жесткий. Но в поединке со мной он встретится с настоящим бойцом. Ему нужно перестать быть громилой, сбрасывать вес, чтобы получить преимущество в размерах над другими, и он должен увидеть американского чемпиона. Он должен увидеть любимого бойца Дональда Трампа. До скорой встречи, Ислам».

Ковингтон подерется с Леоном Эдвардсом (21-3) в последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Ислам Махачев
Колби Ковингтон
UFC
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