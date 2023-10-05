Колби Ковингтон: «Махачев — никто, обычный пастух овец»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) жестко раскритиковал действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1).

«Все хотят увидеть американскую борьбу против дагестанской, — начал Ковингтон в интервью Submission Radio. — Махачев болтает без умолку, но мы знаем, что его менеджер Али Абдель-Азиз не позволит ему попасть под мой прицел. Махачев знает, что я выбью из него все дерьмо. Он не сможет тягаться с настоящей американской сталью. Он — никто, обычный пастух овец.

Я думаю, что наш с ним бой — это самое громкое и грандиозное шоу, которое только может устроить UFC. Этот парень выступает не в своем весе, он крупнее легковесов, а я выступаю в своем природном весе. Я не хочу гонять вес, чтобы получить преимущество. Ты хочешь быть первым номером в рейтинге лучших бойцов, так давай посмотрим, сможешь ли ты стать лучшим, сражаясь в своем природном весе.

Он может бороться с овцами или с легковесами, потому что они маленькие дети, но он не выдержит настоящей американской борьбы, суровой американской стали высочайшего уровня. Он может болтать, но когда дело дойдет до подписания контрактов, его менеджер сделает все, чтобы спрятать его от меня».

Махачев и Чарльз Оливейра (34-9) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ковингтон подерется с Леоном Эдвардсом (21-3) в последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.