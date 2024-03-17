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17 марта, 17:33

Комментатор Рабаданов заявил, что бои двое на двое — это будущее

Виктория Кравченко
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Известный комментатор борьбы и единоборств Рамазан Рабаданов рассказал, что видит перспективы у поединков два на два.

«Это очень интересно и креативно. Интересно, если один отключится, то двое смогут выиграть у одного. В этом случае, правила не определены, тактика не определена. Может быть, вдвоем проще быстро напасть на одного, а второго оставить, потом быстро развернуться. Пока здесь маршрут к победе не определен. Но это очень интересно. Можно делать и три на три, и семейные дуэты выпускать на ринг, и семьи с детьми.

Ну это уже случайная идея, а бои два на два имеют перспективу, потому что они непредсказуемы. Даже если оба они сильные спортсмены, а другие двое — обычные таксисты, при хорошей тактике они могут выиграть. Два человека против одного — это непредсказуемая концовка и ход самого поединка. Это интересно", — цитирует Рабаданова MMA.Metaratings.ru.

Бои два на два применялись некоторыми российскими промоушенами и стали популярными в Польше.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kommentator-rabadanov-boi-dvoe-na-dvoe-eto-budushee-344538/
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