Коннор Макгрегор хочет провести 2 боя в 2025 году

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор в интервью ESPN подтвердил, что вернется в октагон в 2025 году. По словам 36-летнего ирландца, он планирует провести два боя, которые прописаны в его контракте.

В конце июня 2024 года Макгрегор должен был провести бой с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 303, но поединок отменили из-за травмы пальца у ирландца. Конор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда он потерпел поражение на турнире UFC 264 от американца Дастина Порье, сломав ногу в этом поединке.

Всего ирландец в ММА провел 28 боев: 22 победы (19 нокаутом) и 6 поражений (2 нокаутом).