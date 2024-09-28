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Сегодня, 17:50

Конор бросил вызов чемпиону UFC в полусреднем весе

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о желании подраться с чемпионом UFC Белалом Мухаммадом.

«Он очень плох, и я хочу с ним драться, — заявил Макгрегор в ходе прямого эфира в социальной сети. — Бой с Чендлером, а затем, давайте назначим чемпионский бой Белал — Макгрегор за титул UFC в полусреднем весе. У меня несколько побед нокаутами в полусреднем весе — я сила, с которой нужно считаться в этом дивизионе.

Я наношу урон в полусреднем весе, проверьте статистику. Я делаю это со стопроцентной точностью, а у этого парня нет ни единого нокдауна в истории UFC. Ни одного нокдауна, и честно говоря, это позор. Так что да, я это сделаю. Передайте Дане и остальным парням».

Прошлый бой Макгрегора состоялся летом 2021 года, когда он проиграл Дастину Порье техническим нокаутом.

Белал Мухаммад
Конор Макгрегор
UFC

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