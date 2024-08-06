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Сегодня, 09:11

Конор больше не поддерживает Трампа: «Поразительно, что его любимый боец из России»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) отметил, что из всех американских бойцов, поддержавших Дональда Трампа, кандидат в президенты отметил россиянина, экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Я действительно ошибался. Он [Трамп] стоит пару сотен миллионов, он не миллиардер. Я бы подумал, что здесь действует менталитет USA ONLY и что лично я хотел бы видеть от своего президента. Выбрать бывшего бойца из Дагестана, России, у которого за плечами всего три титульных боя, — это просто поразительно. И это на фоне всех американских бойцов, которые его поддерживали. Это шокирующее решение. Он был пойман на месте. Это не останется незамеченным. Президентская гонка сейчас очень напряженная. Тем более сейчас», — написал Макгрегор в соцсети X.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-5) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Дональд Трамп
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
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