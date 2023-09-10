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Сегодня, 12:34

Конор Макгрегор: «Этот дурачок Волкановски никак не может быть лучшим в мире бойцом»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) бросил вызов чемпиону полулегкого веса Александру Волкановски (26-2).

«Этот дурачок Волкановски никак не может быть лучшим бойцом вне зависимости от категории. Это просто глупо. Я бы быстро расправился с ним. Чисто и точно. Читаемый. Убиваемый. Уязвимый. Мне нравится, что у него есть титул, но когда-нибудь мы должны подраться, чтобы выявить величайшего полулегковеса в истории», — написал Макгрегор в соцсети X, на что Волкановски ответил: «Давай подеремся на UFC 300!»

Макгрегор следующий бой должен провести против Майкла Чендлера (23-8), а Волкановски — против Илии Топурии (14-0).

Алекс Волкановски
Конор Макгрегор
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