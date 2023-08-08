Конор Макгрегор намекнул, что его бой с Майклом Чендлером не состоится

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) считает, что руководство лиги больше не заинтересовано в его поединке с Майклом Чендлером (23-8).

«Я подерусь [с Чендлером], если они [UFC] захотят. Нет проблем. Но не думаю, что они в этом еще заинтересованы. Вокруг меня куча привлекательных боев. Мне никогда не было дела до того, кто будет стоять напротив меня. Никогда. Я буду драться с кем угодно», — написал ирландец в соцсети X, после чего удалил пост.

В ответ Чендлер написал: «Чувак... я помню времена, когда твои слова хоть чего-то стоили. Просто скажи правду. Я сломаю твою волю в первом раунде, а во втором — нокаутирую».

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.