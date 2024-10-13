Макгрегор назвал имя следующего оппонента и дату боя

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал имя своего следующего оппонента.

«Следующий поединок пройдет 1 февраля 2025 года. Кто соперник? Дэн Хукер», — цитирует ирландца Bloody Elbow.

Новозеландец Хукер также прокомментировал потенциальный бой.

«У меня есть дата и соперник. Начало следующего года. Это очень занятой человек», — сказал он.

34-летний Хукер выиграл последние три поединка. В последнем бою он победил поляка Матеуша Гамрота раздельным решением судей. В 2021-м Хукер проиграл россиянину Исламу Махачеву болевым приемом на руку в первом раунде на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Новозеландец также проигрывал в поединках с Дастином Порье и Майклом Чендлером.

Макгрегор свой последний бой провел в июле 2021-го, уступив Порье ввиду травмы.