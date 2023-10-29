Конор Макгрегор назвал сроки своего возвращения в октагон

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) заявил, что он, скорее всего, подерется в апреле. В том же месяце состоится турнир UFC 300.

«Я был бы рад вернуться в апреле, — сказал Макгрегор в интервью MMA Junkie. — Я бы с удовольствием выступил раньше, но если быть реалистом, я хочу вернуться в хорошей форме, полностью восстановившимся. Кажется, я вернусь в апреле.

Мне не дают драться уже почти три года. Поймите это. Я получил травму и проиграл. Вы слышали, что сказал Александр Волкановски? Я должен вернуться к своему образу жизни. Это моя работа. Это не может не расстраивать. Мне нужна только дата. Дайте мне дату, пожалуйста. Вот и все.

Если бы я был боксером, мне бы дали проходного соперника, чтобы я восстановился. Но в MMA тебя бросают то в логово акулы, то в логово льва. Так уж сложилось, и это нормально. Я просто хочу вернуться и быть активным. Я хочу стать самым лучшим, прежде чем закончить карьеру. Для этого любому бойцу нужна постоянная конкуренция».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) были наставниками на The Ultimate Fighter 31. Они должны подраться в 2024 году.