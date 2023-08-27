Конор Макгрегор остался под впечатлением от боя Холлоуэя: «Вот это да! »

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) высоко оценил выступление экс-чемпиона полулегкого дивизиона Макса Холлоуэя (24-7) и Чон Чхан Сона (17-8) на UFC Fight Night 225.

«Какой удар, какое выступление! Классический Зомби, классический Холлоуэй. Потрясающий матч! Молодец, Корейский Зомби. Вот это да! Блин!!! Макс, мать его, Холлоуэй!» — написал ирландец в соцсети X.

Холлоуэй победил Сона нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 26 августа на UFC Fight Night 225 в Калланге, Сингапур.