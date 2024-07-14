Конор — о покушении на Трампа: «Бог в помощь Дональду!»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) отреагировал на покушение на Дональда Трампа во время предвыборной речи в Пенсильвании.

«78-летний миллиардер должен был бы находиться на яхте, путешествуя по гольф-полям. Но это не так. Он в Пенсильвании, выплевывает пули! Баллотируется из любви к своей стране! Бог в помощь Дональду! Благослови Господь Соединенные Штаты», — написал Конор в соцсети X.

На Трампа было совершено покушение во время его выступления в Пенсильвании. Политик был ранен в правое ухо, он уже выписан из больницы и заявил, что с ним все в порядке.