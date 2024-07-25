Конор обратился к Хабибу: «Братка, я только что насрал большую кучу в твоем доме»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) опубликовал в соцсетях скриншот нескольких язвительных сообщений экс-чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову (29-0).

«Братка, я только что зарядил деньги на то, чтобы выкупить твой семейный дом у правительства, потому что тебе самому это не по карману, — написал Конор. — Я планирую наложить [в твоем доме] большую пахучую ирландскую кучу дерьма.

Братка, я только что насрал большую кучу в твоем доме.

Братка, ты бросил свою семью, и теперь я забираю твой дом, чтобы срать и ссать там.

Братка, где туалетная бумага?»

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе 306 миллионов рублей.