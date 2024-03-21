Конор: «Я очень рад, что Альдо вернулся»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) признался, что он удивился, узнав, что экс-чемпион в легчайшем дивизионе 37-летний Жозе Альдо (31-8) завершил карьеру.

«Взгляните на Альдо, здорово, что Жозе вернулся. Очень рад, что Жозе вернулся. Я вообще-то был удивлен, что он завершил карьеру. Он был претендентом на этот гребаный титул. С моей точки зрения, он претендовал на титул. Я рад возвращению Жозе», — сказал Макгрегор в эфире The MMA Hour.

Альдо проведет первый за два года бой против 14-го номера рейтинга в легчайшем дивизионе 29-летнего Джонатана Мартинеса (19-4). Бой состоится 4 мая на UFC 301 на Олимпийской арене Рио в Рио-де-Жанейро, Бразилия.