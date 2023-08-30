Конор Макгрегор признался, что пьет каждый день

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) заявил, что он регулярно употребляет алкоголь.

«Я пью каждый день, но я все равно смогу надрать тебе задницу», — написал Макгрегор в соцсетях, отвечая на сообщение Чендлера о том, что он пребывает в лучшей форме в своей жизни.

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. Ранее Уайт заявил, что Макгрегор не сможет подраться до конца года, так как ему нужно вернуться в пул допинг-тестирования USADA.