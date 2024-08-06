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Сегодня, 09:14

Конор: «Хабибу отказывали во въезде в США на протяжении многих лет»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) раскритиковал экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) в соцсети X.

«Он (Нурмагомедов. — Прим. «СЭ») бежал из своей страны после того, как террористы из его спортзала совершили теракт в их городе, — написал Макгрегор. — Ему запретили покидать страну, и он бежал. Если он вернется в Россию, его тут же посадят. Сейчас я участвую в аукционе на покупку его дома, который у него выкупили.

Видимо, он плохо справлялся со своей работой. Отсюда и террористы, размножающиеся в спортзале, и его рейды и закрытие. А также отказ во въезде в США на протяжении многих лет. Интересно, почему?

Эй, ребята, почему отец Хабиба не смог въехать в Америку? В чем была проблема? Ему никогда не разрешали въезд, а теперь вы слышите, что сейчас происходит: террористы из их спортзала застрелены в разгар террористической атаки в их собственной стране, а Хабиб впоследствии бежит из страны после того, как на его спортзал и дома был совершен налет, оставив жену, детей, семью, мать в процессе, все это. Это заставляет задуматься. Почему до смерти отца Хабиба от Covid-19 ему постоянно отказывали во въезде в США?»

Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов не бывал в США после 2015 года, так как ему перестали давать американскую визу. Последний раз он был в стране 23 мая 2015-го на бою Ислама Махачева против Лео Кунца на шоу UFC 187, когда зашел в октагон с двумя российскими флагами. Абдулманап считал, что проблемы с визой были вызваны демонстрацией российской символики после этого поединка.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне коронавируса. Ему было 57 лет.

Абдулманап Нурмагомедов
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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