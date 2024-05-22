Конор: «В этом году я проведу три боя: в июне, сентябре и декабре»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) рассказал, что вернется в октагон после боя с шестым номером рейтинга в легком весе Майклом Чендлером (23-8) в сентябре.

«Я проведу в этом году три боя: в июне, сентябре и декабре. У нас есть незаконченное дело с Чендлером, затем бой в «Сфере» на День независимости Мексики, возможно, с кем-то из мексиканцев, в идеале — с Нейтом Диасом. На самом деле мне плевать, с кем драться, главное — то, что я вернулся», — сказал ирландец в интервью TheMacLife.

Макгрегор и Чендлер возглавят турнир UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.