Макгрегор возобновит тренировки в течение нескольких недель

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернется к тренировкам в течение нескольких недель.

«Конор будет готов возобновить тренировки в течение нескольких недель. Мы ждем новую дату поединка», — цитирует ТАСС представителя команды.

Бой между Макгрегором и Майклом Чендлером должен был возглавить турнир UFC 303 в Лас-Вегасе (США), который состоится 30 июня.

В последний раз ирландец выходил в октагон летом 2021 года. Тогда он не смог завершить поединок против Дастина Порье из-за травмы ноги. На счету Макгрегора 22 победы и 6 поражений в ММА.